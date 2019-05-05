شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أديل.. قصة فستان ارتدته من واحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة الكبيرة أديل بعيد ميلادها وسط احتفاء من محبيها حول العالم لما لها من قيمة كبيرة اكتسبتها منذ ظهورها على الساحة بفضل أغانيها العديدة التي حفرت من خلالها اسمها بأحرف من ذهب.

أديل التي تمتلك قصص عديدة يحفظها محبيها وعشاقها نتعرض في عيد ميلادها إلى قصة فستان ارتدته مستوحي من أزياء الواحات، حيث أطلت به على جمهورها فى إحدى الحفلات.

الفستان الذي ارتدته أديل تم تصميمه من قبل كلوي باريس، التى تعتبر واحدة من أشهر بيوت الأزياء العالمية في باريس،.. وقام بتصميمه باللون الأسود فى شكل يشبه العباءة ذات الأكمام الواسعة والطويلة، كما قام بتطريزه من أعلى لأسفل بخيوط ملونة وبأزرار فضية ملأت مقدمة ونهاية الفستان.

Advertisements

استغرق تصميم الفستان وتطريز الأزرار والأصداف ما يقارب الـ 200 ساعة من العمل اليدوي، ورغم تأكيد دار الأزياء العالمية المصممة للفستان، أن هذا الزي صنع خصيصاً لـ أديل ولم يستوحي من إطلالة معينة إلا أنه وما أن شوهد فى حفلها الغنائي بمهرجان جلاستونبري الموسيقي السنوي بمقاطعة سومريست في جنوب غرب إنجلترا حتي وصفه كثيرون بأنه يشبه أزياء واحة سيوة.



