شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهى زمن White Walkers؟.. توقعات بعودتهم فى نهاية Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حقا انتهى زمن White Walkers فى المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones ، بعدما شاهدنا الحلقة الثالثة The Long Night ، وقضاء آريا ستارك على Night King.



مشهد قتل آريا ستارك لملك الوايت ووكرز

لا شك أن هذا السؤال يبدو أكثر غرابة وصادما للعديد من عشاق المسلسل، الذين اختفلوا فيما بينهم حول نهاية Night King على يد آريا ستارك، خاصة وأن القضاء عليه، يعد أحد أكثر وأبرز الأسئلة طرحا منذ داية عرض الموسم الأول للمسلسل.



king White Walkers

هذا الطرح أو هذه النظرية تتمثل فى عودة White Walkers فى نهاية أحداث الموسم الثامن والأخير من Game of Thrones، وهذا الطرح مبعثه هو كتاب الحلقة David Benioff و DB Weiss، لأنهما بمنتهى البساطة لا يريدون للمشاهد أن يشعر بالراحة، كما ألمحا.



David Benioff and DB Weiss

هل من المؤكد أن زمن White Walkers انتهى ضمن أحداث Game of Thrones؟.. هذا السؤال تم طرحه على David Benioff و DB Weiss، من قبل أحد الصحفيين، حسبما ذكر صحيفة الاندبندنت، وحينها نظر كلاهما إلى بعضها البعض، ليعلق Benioff قائلاً: "لن نرد على ذلك". هل يمكن أن يكون Benioff و Weiss مخادعين أم أن هناك تطورا كبيرا على وشك إطلاق العنان له فى الحلقات الثلاثة الأخرى الباقية ضمن الموسم الثامن والأخير.

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white walkers and bran



ملك الوايت ووكرز

يبدو أن الحلقة الرابعة سوف تنقل الأحداث إلى King's Landing، حسبما رأينا من خلال الإعلان التشويقى، حيث يستعد الناجون من معركة Night King لمواجهة Cersei Lannister و Euron Greyjoy و The Golden Company.



جون سنو

وتظهر الصور جون سنو وداينريس وتورموند وجراي وورم وصامويل يحملون مشاعل إحياء لذكرى ثيون وبريك وليانا وسير جورا.

ويشار إلى أن ميسى ويليامز، التى تجسد شخصية آريا ستارك فى مسلسل Game of Thrones كشفت بعد عرض الحلقة الثالثة عن رد فعل صديقها على قيامها هى بقتل بملك الوايت ووكرز، والذى كان بمثابة خيبة أمل لها، حيث رأى صديقها أن الأحق بقتله هو جون سنو، الأمر الذى دفع العديد من عشاقها من جماهير المسلسل إلى الانفصال عنه.