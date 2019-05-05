شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض أولى حلقات "كلبش 3" على "ONE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج بيتر ميمى، عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، اليوم الساعة 12 منتصف الليل على قناة ONE، حيث يعرض العمل على شاشتها بشكل حصرى طوال شهر رمضان.



موعد عرض اول حلقات كلبش 3

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته هشام سليم، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزى، وأحمد العوضى، هيدى كرم، أميرة العايدى، ومحمد على رزق، واسلام جمال، وأمانى كمال، ناصر سيف، فاطمة الكاشف، فيروز العوضى، هدى الاتربى.

تبدأ أحداث الجزء الثالث بتقديم "سليم الأنصاري" – أمير كرارة باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء "جلال خطاب" – أحمد عبد العزيز، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه "سليم" بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه "أكرم صفوان" - هشام سليم، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.