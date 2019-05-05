خاص| تفاصيل تبرع بوسي شلبي لـ"أبو الريش" بصدقة جارية على روح محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على زيارة مستشفى أبوالريش لعلاج الأطفال، برفقة عدد من الفنانين، والتبرع لصالح المستشفى بصدقة جارية على روح زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وقالت بوسي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تحرص دائما على التبرع على روح زوجها الفنان الرحل محمود عبدالعزيز، وكل عام تقوم بتدشين صدقة جارية لروحه بالتزامن مع عيد ميلاده.

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وأوضحت: "قمت بالتبرع لتجهيز غرفة كاملة بالمستشفى للمساهمة في علاج الأطفال، وذلك تزامنًا مع قدوم شهر رمضان، ليكون التبرع في ميزان حسنات زوجي".

وأشارت أنها لا تحب الإعلان عن هذه الصدقات، متمنية أن تكون في ميزان حسناته، ولكن إدارة المستشفى طلبت منها الإعلان عن التبرعات لتشجيع الجمهور على التبرع.

ودعت بوسي شلبي الجمهور إلى التبرع لمستشفى أبوالريش للأطفال، للمساعدة في علاج الأطفال، كما طلبت منهم الدعاء إلى زوجها الراحل بالرحمة والمغفرة.