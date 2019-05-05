محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها المنتج محمد كارتر احتفالا بـ"سنة أولى جواز".
وعلقت: "سنة أولى جواز، عقبال مليون سنة، وإنتِ كل دنيتي وحبيبي اللي مستحملني، وواقف جنبي وفضهري، العمر كله يارب سوا، وربنا يقدرني وأسعدك يا أطيب وأجمل وأحن قلب في الدنيا، بحبك".
واحتفلت شيماء سيف بزواجها من المنتج محمد كارتر، العام الماضي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تحتفل بسنة أولى جواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.