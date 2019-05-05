شيماء سيف تحتفل بسنة أولى جواز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها المنتج محمد كارتر احتفالا بـ"سنة أولى جواز".

وعلقت: "سنة أولى جواز، عقبال مليون سنة، وإنتِ كل دنيتي وحبيبي اللي مستحملني، وواقف جنبي وفضهري، العمر كله يارب سوا، وربنا يقدرني وأسعدك يا أطيب وأجمل وأحن قلب في الدنيا، بحبك".

واحتفلت شيماء سيف بزواجها من المنتج محمد كارتر، العام الماضي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.