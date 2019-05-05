صورة| أحمد فهمي: "الظاهر هنا الزاهد عضتني".. و"أوس أوس" يسخر منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

مازح الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له ظهر فيها بعين سوداء وأخرى خضراء، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق "فهمي" على الصورة، قائلا: "صحيت لقيت نفسي بعين سودا وعين خضرا.. الظاهر هنا الزاهد عضتني".

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وكتب الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، تعليقًا ساخرًا على الصورة: "طب خللي بالك من توتا لتصحى تلاقي نفسك أقرع"، واكتفت هنا في تعليقها على الصورة بوضع "إيموشنز" ضاحكة.

يُذكر أن الفنان فهمي يخوض السباق الدرامي لرمضان المُقبل من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، إلى جانب خطيبته الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا".