سميرة أحمد لـ"الخليج 365": لم أحدد موقفي من العودة للسينما بفيلم يوسف معاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها تشتاق للعودة إلى شاشة السينما، ولكن من خلال عمل جيد يناسبها ويناسب تاريخها الفني الطويل.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكاتب يوسف معاطي طرح عليها فكرة العودة للسينما، مؤكدًا أنه يمتلك نصًا جيدًا لها، وتابعت "لسه مش عندي فكرة عن الموضوع مقدرش اتكلم فيه، هو عايزني ارجع للسينما وقالي محضرلك موضوع حلو ومناسب ليكي".

وعن أخر أخبار مسلسلها "بالحب هنعدي"، أكدت أن الفكرة مازالت قائمة ولم تتراجع عنها، خاصة وأنها اتفقت بالفعل مع كل النجوم الذي سيشاركوها في بطولة العمل، لافتة إلى أن التصوير تم تأجيله بعد شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن أخر أعمال سميرة أحمد كان مسلسل "ماما في القسم"، وشاركها البطولة الفنان محمود ياسين، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان أحمد وفيق، الفنان أحمد فهمي.