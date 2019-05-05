يوم سعيد في حياة هاندة أرتشيل لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 03:39 مساءً - عاشت الممثلة التركية هاندة أرتشيل الشهيرة بسيلين في "بنات الشمس" يوماً سعيداً في حياتها لطالما انتظرته، بزواج شقيقتها الصغرى غمزة أرتشيل من الشاب جانر يلدريم بعد قصة حب طويلة بينهما بدأت عام 2016،وارتبطا بخطوبة رسمية في شهر مارس-آذار 2018 الماضي.



وتم حفل الزفاف في إطار عائلي ضيق وبسيط ورومانسي ،بسبب وفاة والدتهما في 11 يناير الماضي بعد معاناة طويلة وقاسية مع مرض السرطان.



وكانت إحدى شهود عقد القران ،الممثلة الشابة بورجو أوزبيرك، شريكة هاندة ببطولة مسلسلهما العائلي "بنات الشمس".



مراد دالكيليتش.. مفاجأة حفل الزفاف



وجاء حضور المغني التركي الوسيم مراد دالكيليتش حفل الزفاف وغنائه فيه، مفاجأة سارة وسعيدة للعروسين جانير وغمزة وهاندة والحضور. ويتوقع العديد أن تتطور علاقته بهاندة للزواج رسمياً قريبا بعد تزويج هاندة شقيقتها الصغرى، واطمئنانها عليها في حياتها الزوجية الجديدة.

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