أعلنت نجمات عربيات خبر زفاف الممثلة العراقية شهد الياسين التي لم تكشف هوية زوجها. ونشرت هيفاء حسين تهنئة للعروس معلقةً بقولها: “الغالية شهد مبروووك عقد قرانج، أحلى خبر والله حبيبتي منه المال ومنج العيال، ويارب يسعدج ويهنيج ويرزقج الذرية الصالحة”.

وأيضاً هنأتها الممثلة سوسن هارون بقولها: “الف الف مبروك ياعمري الله يتمم عليج يارب”.

وشكرت شهد الياسين المهنئين عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها على موقع “انستغرام”، حيث أعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نجمة عربية تكشف زواجها أخيراً.. من هو شريكها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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