بالفيديو.. شيلا سبت: الناس يكرهون الجميلات وبحاول أكون وحشة

قالت الإعلامية البحرينية شيلاء سبت إنها اكتشفت أن الناس لا يحبون الإنسان الجميل المهتم بمظهره، وأنه يتعرض للأذى والهجوم الدائم.

وأضافت خلال تقديمها برنامج ”the plane“ الذي يذاع على قناة ”atv“ الكويتية، مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، أنها فقدت الإحساس بالاهتمام بمظهرها ولا تهتم بإجراء أي عملية تجميل بعد أن أفقدها الانتقاد لذة الاهتمام بجمالها.

وأشارت إلى أنها شعرت بانتقاد الجمهور الدائم لها عندما تهتم بمظهرها، وأنها تظل محل سخرية وهي جميلة ومهتمة بمظهرها وجمالها، وفقًا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها ليست متميزة وحالتها ليست متميزة، وأنها أصبحت لا تهتم بشيء، وأن أي إنسان يهتم بشكله فالناس لا تحبه وخاصة على مواقع ”السوشيال ميديا“.

وتابعت: ”لما أهتم بشكلي وأطلع جميلة الناس تسبني وتنتقدني، ولما بدأت أطلع بدون ميكب ومبهدلة وحالتي حالة وشعري منكوش لقيت الناس يحبوني“.

وخاضت شيلا سبت تجربة التقديم للمرة الأولى مع صالح الراشد وخبيرة التجميل سارة الودعاني، من خلال برنامج ”3s“ الذي عرض في الموسم الرمضاني 2018.