صالح الراشد: أنا الإعلامي نمبر وان لتقليدي الدكتورة خلود- فيديو

أكد الإعلامي الكويتي صالح الراشد، أنه الإعلامي ” نمبر وان ” ليس في منطقة الخليج فقط بل في الوطن العربي ككل؛ لأنه يدرس ويدرك كل تحديات المهنة ورغبة الجمهور، مضيفًا أنه يقلد الدكتورة خلود خبيرة التجميل عندما يتحدث.

وتابع خلال تقديمه برنامج ” the plane ” الذي يذاع على قناة ” atv ” الكويتية، مع الإعلامية شيلاء سبت، أن خبرته في الإعلام لمدة 12 عامًا جعلته يدقق ويفهم كل شيء يهتم به الجمهور حتى شكل المذيع وقصة شعره ولونه وحتى الخاتم الذي يرتديه.

وأضاف أنه غيور على عمله ويهدف إلى تحقيق النجاح، مؤكدا أنه ” مغرور ” بالنسبه لشغله.