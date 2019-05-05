شاهد: تلاسن خلف كواليس مقابلة المذيع الكويتي صالح الراشد ومحمد عدوية

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تلاسنًا وتوترًا بين المذيع الكويتي صالح الراشد ومدير أعمال الفنان المصري محمد عدوية خلال كواليس الحلقة التي بثت في شهر مارس الماضي.
وقال ناشطون إن التلاسن جاء بعد سؤال صالح الراشد لمحمد عدوية عن حقيقة منع والده من دخول الكويت.
وفي الفيديو يسمع مدير أعمال عدوية يقول لصالح وضيفه: ”لو سمحتوا إحنا متفقين على حجات وقايلين إن دا خط أحمر“، الأمر الذي أثار غضب المذيع فرد قائلاً: ”لحظة أنا أسأل بالطريقة اللي أبيها، واللي ما له دخل يخرج بره الأستوديو“.
وأضاف الراشد محافظًا على هدوئه رغم انفعاله قائلاً: ”أنا عصبت وقاعد أرجف هذه ثاني مرة يقف فيها التصوير، وأنا غير مرتاح، وأول مرة في حياتي أحد يوقفلي برنامج“.
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