روتانا تتعاقد مع محمد رمضان لمدة 3 سنوات

تعاقدت شركة روتانا مع النجم المصري محمد رمضان، بعقد احتكار لمدة ثلاثة سنوات، لإنتاج جميع أعماله الفنية ما بين مسلسلات وأفلام وأغاني وكليبات وأيضًا تنظيم حفلاته بمختلف أرجاء الوطن العربي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الشركة في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، فإن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ“روتانا للصوتيات والمرئيات“، أعلن عن تعاقد الشركة مع النجم المصري الشهير محمد رمضان.

وقال البيان، إن الشركة تعاقدت مع رمضان باعتباره مصريًا وعربيًا خالصًا ومشواره مكلل بالنجاح والحب والتقدير والاحترام، وأعماله التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والغنائية.

وأوضح أن سالم الهندي، ومحمد رمضان وقعا اتفاقية أصبح بموجبها ”رمضان“ واحدًا من نجوم ”روتانا“ والذي تقوم بدورها بإنتاج الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات.

وعبر طرفا الاتفاقية عن سعاتهما بهذا التعاون، واعدين الجمهور بالعديد من الأعمال الناجحة التي ستنال الرضا والإعجاب وزيادة نسب الاستماع العالية عبر تطبيق ”ديزر“ الشريك العالمي لروتانا، والكثير من المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل التابعة للشركة، وفقًا للبيان.

وقال سالم الهندي، وفقًا للبيان الصحفي، إن الفنان محمد رمضان نجم حقيقي، وفعلاً اسمه كلقبه ”أسطورة“، ونحن في ”روتانا“ يهمنا ويسعدنا أن نتعاقد معه لينضم إلينا كل من هو مبدع، وفنان حقيقي وناجح.

وأشار سالم إلى أنه لا يخفى على أحد الشهرة التي يمتلكها محمد رمضان في الساحة الغنائية مؤخرًا، والتي من خلال اتفاقية تعاقده مع ”روتانا“ ستزيد وتضاعف من مكانته الغنائية، نظرًا لخبرتها الاحترافية وأهميتها في الوطن العربي.

ووعد سالم الجمهور بأعمال جميلة و“ضاربة“ ومفاجآت تسعدهم، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع الكثير من نجوم الغناء في ”هوليود الشرق“ مصر الحبيبة، والتي سنعلن عنها تباعًا“.

وأشار البيان إلى أن شركة روتانا تخطو بثبات وثقة واحترافية، نحو الأمام في مجال تعاقداتها الفنية الجديدة بما يخدم الأغنية، ويواكب تطّور مفهوم صناعة الموسيقى كلامًا ولحنًا وتوزيعًا وغناء، ويرتقي بذائقة الجمهور، ويتوازى مع معطيات السوق دون التحليق بعيدًا عن الأصالة الشرقية الممزوجة بالحداثة وتطور فكر الأجيال، ويضعها كشركة صوتيات ومرئيات وترفيه وتعهد وتنظيم الحفلات والمهرجانات والمناسبات، في الصدارة عالميًا وليس فقط عربيًا.