بالفيديو: تعليق جرئ وغير متوقع لأصالة عن أنغام بعد زواجها الأخير

علقت الفنانة السورية أصالة على زواج الفنانة أنغام من الموزع المصري محمد إبراهيم، مؤكدة أنها أحست منها بالغدر وأن صداقتهما من المستحيل أن ترجع كما كان في السابق.

وأكدت “أصالة” في لقاء تلفزيوني على قناة “القاهرة والناس”، أن أنغام “خرابة بيوت”، في إشارة إلى تسببها في طلاق محمد إبراهيم من زوجته الأولى.

ونفت “أصالة” سابق علمها بشأن زواج أنغام المفاجئ، وأنها حزنت كثيرًا بعد إعلان هذا الخبر، موضحة أنها لم تعاتبها ولم تتحدث معها بهذا الشأن، لأنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، واكتفت فقط بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: “عملتلها آن فولو وبلوك “.

وقالت “أصالة”: مهما حدث فلن أقبل اعتذار أنغام؛ لأن ما فعلته تصرف أكبر من أن يمحيه الاعتذار، وأن هناك “تابوهات” في حياتها لا تنكسر مثل “خراب البيوت”، فهي لن تسامح في ذلك، مهما كان الحب والعشق لأنه يوجد أطفال وبيت قائم.