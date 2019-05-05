الأحد.. سهرة رمضانية لعازفي العود والبيانو "فؤاد ومنيب" بالأوبرا

تستعد دار الأوبرا المصرية، لاستقبال عازفي البيانو والعود، محمد فؤاد وأحمد منيب، لتقديم سهرة رمضانية مميزة على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الأحد الموافق 19 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتشارك الثنائي بعزف مزيجًا متميزًا يجمع بين أنغام البيانو و الكمان الساحرة، حيث يقدمان باقة متميزة من أجمل مؤلفاتهما الموسيقية التي تجمع بين سحر الشرق

و الغرب.

يذكر أن محمد فؤاد وأحمد منيب، أنتجا العديد من المقطوعات الموسيقية سويا وبدئا مشروعهما الموسيقي بأول حفل لهما في مركز الإبداع بالإسكندرية، تبعتها العديد من الحفلات الهامة بدار الأوبرا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة لبعض الجولات الفنية خارج البلاد.