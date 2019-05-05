تعرف على موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" في رمضان

حققت الأجزاء الماضية من مسلسل "كلبش" نجاحًا كبيرًا، وتعلق الجمهور بشخصية الضابط سليم الأنصاري التي أداها الفنان أمير كرارة بجدارة، لذلك من المتوقع أن يحظي الجزء الثالث منه بالكثير من الاهتمام والترقب، وأعلنت

بعض القنوات التي تمتلك حقوق عرضه المواعيد الرسمية له.

ومن المقرر أن يعرض "كلبش" على قناة MBC4، في الأوقات الآتية:

موعد العرض الأول للحلقة: الخامسة مساء.

الإعادة الاولى: الحادية عشرة مساء.

الإعادةالثانية: الخامسة صباحا.

الإعادة الثالثة: العاشرة صباحا.



يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.