علا رامي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "السر"

أعربت الفنانة علا رامي، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "السر"، لافتة إلى أن العمل يضم كوكبة كبيرة من النجوم.

وأكدت "علا" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أنها تجسد خلال احداث العمل

شخصية محامية جادة تدافع عن حقوق المواطنين ومتزوجة من محامي "مش حقاني" وتحدث بينهم العديد من الصدامات، مُشيرة إلى أن المسلسل يتجاوز الـ 70حلقة.

ويذكر أن "السر" خرج من الموسم الرمضاني الحالي، بطولة حسين فهمى ووفاء عامر ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى ومحمد سليمان ومازن السماحى ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر ومنة جلال، ومن تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى.