أحمد إبراهيم وزوجته أنغام يجتمعان في تتر "حدوتة مُره"

أعلن الموزع أحمد إبراهيم عن تقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسل "حدوته مره"، والغناء بصوت زوجته المطربة أنغام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فسيوك".

ونشر "إبراهيم" صورة تجمعه بزوجتة أنغام والفنانة غادة عبدالرازق، وعلق على المنشور، قائلا : "مسلسل حدوتة مره موسيقى تصويرية أحمد إبراهيم، والتتر بصوت أنغام، وتوزيعي أيمن بهجت قمر، ووليد

سعد".

يذكر أن "حدوتة مره" تدور أحداثه حول امرأة تُدعى "مُره" تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، ويشارك في بطولة العمل القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.