كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينفّذُ أمير كرارة جزئين جديدين من "كلبش"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدّث الفنان أمير كرارة، عن نجاح مسلسله "كلبش"، الذي قدّمه على جزئين، ويُعرض الجزء الثالث في دراما رمضان، التي ستنطلق بعد ساعات. مشيرًا، إلى أنّه لم يتوقّع ردود أفعال الجمهور، حول الجزء الأوّل.

وأوضح كرارة، عبر مقطع فيديو، خلال مقابلة له ببرنامج "أون سيت"، أنّ القائمين على المسلسل، لم يتوقّعوا النّجاح، ومن هنا جاء الحديث عن جزءٍ ثانٍ، ولاقى نفس نجاح الجزء الأوّل.

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وشدّد "كرارة"، على أنّ المسلسل له شعبية كبيرة، في الشارع المصريّ، منوهًا في حديثه لمذيعة البرنامج، أنّها ستجري معه لقاء في كواليس تصويره الجزئين، الرّابع والخامس. وشدّد "كرارة"، على أنّ المسلسل له شعبية كبيرة، في الشارع المصريّ، منوهًا في حديثه لمذيعة البرنامج، أنّها ستجري معه لقاء في كواليس تصويره الجزئين، الرّابع والخامس.

ويتشوّق الجمهور، لمسلسل "كلبش"، في جزئه الثالث، الذي يقوم ببطولته، النجم أمير كرارة، خاصّةً بعدما حقّق الجزآن، الأوّل والثاني نجاحًا كبيرًا، واستطاع الإعلان الترويجيّ الاقتراب من نصف مليون مشاهدة، بعد طرحه قبل أيام. فهل يُنفّذ أمير كرارة، جزئين جديدين؟ هذا ما سيتّضح في حال نجاح الجزء الثالث.

ويُعرض مسلسل "كلبش 3"، لأمير كرارة، على شبكة قنوات ON، وتبدأ مشاهد هذا الجزء، بتقديم أمير، استقالته من وزارة الداخلية، على أنْ يؤسّس شركة أمن خاصّة به.

ومن أسباب تكوين هذه الشّركة، علاقته بشريكه، القائمة على الكراهية والعداوة، وهو ما يؤدّي إلى تصاعد الأحداث، في جوّ من الإثارة والتّشويق، وسط محاولات عديدة، لتوريطه في أعمال تجسّس.