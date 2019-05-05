كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيا مرعشلي تخوض الموسم الرمضاني بـ 3 أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي مكانها في الدراما الرمضانية المقبلة بأكثر من عمل واحد؛ إذ ستُشارك الفنانة السورية هذا الموسم بـ 3 أعمال مميزة، أحدها "عندما تشيخ الذئاب" من بطولة سلوم حداد، عابد فهد، سمر سامي، بشخصية سندس الفتاة التي يفشل حفل زفافها لتصاب بأزمة نفسية، وستقدم مرعشلي دورًا جريئًا في هذا العمل.

كما ستشارك الفنانة الشابة بمسلسل "مسافة أمان" إلى جانب الفنانة سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، وتقدم شخصية "صبا" وهي معلمة تنتمي لأسرة متوسطة الحال تمر بظروف قاسية تغير من شخصيتها.

أما العمل الثالث فهو مسلسل "دقيقة صمت" إلى جانب الفنان عابد فهد، من كتابة سامر رضوان والذي سبق وقدم ثلاثية "الولادة من الخاصرة"، وستجسد مرعشلي دور "خنساء".

يُشار إلى أن هيا مرعشلي هي ابنة الفنانة الراحلة رندة مرعشلي والتي توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان بعمر الشباب، ووالدها الفنان طارق مرعشلي، وجدتها الفنانة ناهد الحلبي "والدة الفنان طارق مرعشلي"، وبالرغم من انتماء مرعشلي لعائلة فنية بامتياز، إلّا انها تمتلك موهبة مميزة جعلتها تتفوق على شهرة والديها، ويُعرف عن مرعشلي الجرأة في إطلالاتها وأدوارها، إذ قدمت العديد من الأدوار الجريئة من بينها شخصية فتاة ليل في مسلسل "الندم".