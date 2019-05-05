جانفي كابور تُفضل تقبيل هذا الممثل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثبتت الممثلة الصاعدة جانفي كابور Janhvi Kapoor، أنها واحدة من أفضل الممثلات المبتدئات في بوليوود، وقد قامت جانفي بنحت اسمها بين الوجوه الجديدة في بوليوود، وهي تخطو خطواتها الأولى في عالم السينما مع المخرج السينمائي “كاران جوهر”.

وعلاوة على ذلك، تمتعت كابور بالشهرة في طفولتها، لأنها كانت جزءا من عشيرة كابور الشهيرة، فوالدتها النجمة الراحلة سرديفي ووالدها بوني كابور المنتج المعروف، وعمها الممثل أنيل كابور وشقيقها أرجون كابور.

الممثلة التي حققت أول ظهور لها في بوليوود في فيلم “Dhadak” أطلت مؤخرًا في برنامج حواري مع شقيقتها كوشي كابور Khushi Kapoor، التي تعتبر من رواد الموضة.

Advertisements

كانت الشقيقتان في أفضل حالاتهما مع إجابات لبعض الأسئلة الصعبة، في خلال الحلقة تم توجيه سؤال إلى جانفي عمن تريد تقبيله ف أحد الأفلام، وكان الاختيار بين النجمين فيكي كوشال وكارتيك آريان، حيث كانت سريعة في اختيار ممثل “أوري: ذا سترايك سترايك” فيكي كوشال.

في سياق مغاير، فقدت جانفي والدتها، الممثلة الأسطورية سريديفي Sridevi في فبراير 2018 على أثر موت مفاجيء في أثناء حضورها مناسبة اجتماعية في دبي، ومع ذلك، عادت جانفي لتصوير فيلمها الأول Dhadak الذي صدر في يوليو، وأحرز نجاحًا في شباك التذاكر.

ومن المثير للاهتمام أن جانفي وفيكي سيظهران معًا في فيلم “تاخت” القادم لـ كاران جوهر. بينما يلعب فيكي شخصية الإمبراطور المغولي أورانزيب، فإن صناع الفيلم لم يفصحوا عن الشخصية التي تلعبها جانفي.