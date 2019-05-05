سلمان خان يتعرض لاستغلال اسمه بعملية نصب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يجد المشاهير غالبًا أنفسهم هدفًا لاستغلال والإساءة لأسمائهم من أجل التلاعب بمشاعر جمهورهم، والنصب عليهم بهدف جمع الأموال من الأبرياء.

النجم الكبير سلمان خان وجد نفسه في حالة من الدهشة بعد انتشار إعلانات ضخمة تحمل اسمه ضمن حدث اجتماعي بمدينة بينور في ولاية أوتار براديش، مما استدعى منه اصدار بيانا عبر تويتر.

ورغم أنه ينشغل بالتبادل بين التصوير لـ Dabangg 3 والترويج لفيلمه القادم Bharat، أصدر سلمان منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ينأى بنفسه عن تلك الأحداث، وقام بإعادة تغريد الملصقات وكتب في تغريدة الخميس، “لا أن تكون “Being Human” ولا أنا مرتبطين بهذا الحدث بأي شكل من الأشكال”.

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ومعروف عن منظمة نجم “باجيراني بيجان” غير الحكومية “Being Human”، أنها تعمل في جميع أنحاء الهند على مساعدة الفئات المحرومة وتدافع عن المحتاجين ولا تتورط في أي حدث تجاري.

في السياق ذاته، أفادت تقارير أن منظمي المعرض كانوا يسيئون استخدام اسم سلمان من خلال فرض رسوم على الأشخاص مقابل التذاكر المحددة بسعر يبدأ من 2500 روبية، وفي وقت لاحق، عندما علم سلمان بذلك، قرر اتخاذ إجراء فوري.

على جبهة العمل، يستعد الممثل لإعادة تقديم شخصية شولبول باندي Chulbul Pandey على الشاشة. وقد بدأ التصوير للجزء الثالث - دابانغ 3. من إخراج برابوديفا Prabhudeva بينما تحتفظ سوناكشي سينها Sonakshi Sinha وارباز خان Arbaaz Khan بشخصياتهما ف الجزء السابق.