سما المصري تكشف حقيقة تقديمها أدعية دينية في رمضان.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها تقديم أدعية دينية خلال شهر رمضان.
سما المصري، سخرت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”، من فوق جبل المقطم بالقاهرة، فكرة تقديمها أدعية دينية في رمضان، قائلة: “دا شكل واحدة تقدم أدعية دينية في رمضان”، وهي تشير إلى ملامح جسدها وملابسها، مؤكدة أنها تنتقد نفسها قبل أن ينتقدها أحد، لأن الدين له ناسه، والفن له ناسه أيضًا.
وأوضحت انها ستقدم برنمج خاص بالنساء يحمل اسم “كيف تهتمين بزوجك”، وستعرضه خلال شهر رمضان عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”.
كما نفت خلال الفيديو وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال، في برنامجه الجديد “رامز في الشلال”، والذي تم تصويره في أندونيسيا، موضحة أن الفيديو المنشور لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من وقت تصويرها برنامج “رامز قرش البحر”.
وعبرت عن إعجابها بالأعمال التي ستعرض خلال رمضان المقبل وخاصة مسلسل “هوجان”، للفنان محمد إمام، ومسلسل “كلبش 3”، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى وجود الفنانة نيللي كريم رغم أنها تقدم أعمال نكدية إلا أن أدوارها مميزة جدًا.
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