ماجد المصري يحتفل بعقد قران نجله بحضور طليقته الفنانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنه أحمد على المهندسة هند صادق، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور ابنة ماجد المصري ماهيتاب، وزوجته الحالية رانيا أبو النصر، كما حضر الفنان أشرف زكي، ومحمود بدر، ووالفنان حسام الحسيني، وعدد من أصدقاء العائلتين.

الحفل حضره أيضا الفنانة منى إش إش والدة العريس، وطليقة الفنان ماجد المصري ووالدها حسن إش إش، ولفتت العروس الأنظار بفستان أبيض ناعم، والتقطت الصور مع الحضور.

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نجل ماجد المصري ظهر مع والده في العديد من الصور، وبدا قريب الشبه منه، وخاصة أن كل منهما ظهر بنظارة شمس، وملابس متقاربة، ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف في فصل الصيف.

ماجد المصري تزوج في بداية حياته من منى إش إش والتي كون معها ثنائي فني وأنجب منها ابنيه أحمد وماهيتاب، وانفصل بعد ذلك عنها ليتزوج من رانيا أبو النصر وينجب منها ولدين.

يُذكر أن ماجد المصري ينافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، حلا شيحة، ومنى عبدالغني.