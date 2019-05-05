علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية علا غانم بعقد قران ابنتها نرمين الدفراوي على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل عقد القران، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، واتلي ظهرت فيها ابنتها متألقة بفستان زفاف أنيق.

علا أرفقت الصور بتعليق عبر عن مدى سعادتها، حيث قالت: ” ابنتي تتزوج ... العروسة الرائعة”، وقد تلقت تعليقات التهنئة من جمهورها.

Advertisements

وكانت ابنة علا غانم الثانية، كاميليا الدفراوي، قد كشفت مؤخرا عن خطوبتها، حيث نشرت صور لها مع خطيبها، في حفل ضم عدد من أصدقائهما، ونشرت صور رومانسية لها مع شاب، وكتبت تعليق: «رجلي دعمي بالحياة، صديقي، منزلي حيث يكون هو».

كاميليا الدفراوي ارتدت خاتم بيدها مما كشف عن أنها احتفلت بخطوبتها على هذا الشاب، كما ارتدت في الصور فستان أحمر جذاب.

يذكر أن الفنانة المصرية علا غانم قد تزوجت وليد الضفراوي في بداية حياتها وأنجبت منه كاميليا ونيرمين، ولكنها كانت في سن صغير جدا، ثم انفصلت عنه وتزوجت من أحمد المسلمي، ثم تزوجت من عبدالعزيز لبيب، والذي أقامت مؤخرا ضده دعوى تطليق ثم تصالحت معه.