فان دام يتحدى محمد رمضان على لقب «نمبر وان».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن التحدي على لقب «نمبر وان»، أخذ شكل جديد مع الفنان المصري محمد رمضان، بعد دخول النجم العالمي فان دام، وتحديه له.

ويشارك النجم العالمي مع محمد رمضان، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الخاصة في مصر، ونشر فان دام، صورة له من كواليس التصوير عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “قطعت كل هذه المسافة إلى مصر كي أثبت لمحمد رمضان من هو نمبر وان الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالأكشن انتظروا”.

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ورد محمد رمضان على تدوينته في تعليق قال فيه: “دعنا نرى.. أنا مستعد”، وظهر محمد رمضان خلال الصورة وهو يرتدي زي راعي البقر.

من ناحية أخرى يعرض لمحمد رمضان، في شهر رمضان المقبل مسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولتة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

وطرح مؤخرًا الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم “سيبونا في حالنا”، من غناء الفنان أحمد شيبة، وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.