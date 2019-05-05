مي كساب تعلن اعتزال مواقع التواصل بالعباءة الرمضانية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية مي كساب جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مي ظهرت في الصورة وهي ترتدي العباءة، وكتبت معلقة: «رمضان كريم عليكم وعلي كل أحبابكم ويارب أيام بركه وخير وسعاده أستودعكم الله نستمتع بأيامه المفترجه في طاعه وستر وصحه ونتقابل يوم ٢٨ رمضان باْذن الله علي خير بحبكم في الله حب كبير ربنا يديم نعمه حبكم كل سنه وأنتم طيبين ».

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جمهور الفنانة مي كساب عبر عن إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد من التعليقات، وهنأها بالشهر الكريم، وسألها البعض عن جديدها في الفن.

مي أصدرت مؤخرا ألبوم «انا لسة هنا»، ألبوم الفنانة المصرية يضم 11 أغنية وهي: «أنا لسة هنا، يا ابن اللعيبة، في من ده، متغيرة، ببساطة، اتحملني، الروش، جوزي، شيفاك كبير»، وغيرها.

وتتعاون مي مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد مرزوق، والألحان لمدين ورامي جمال وعزيز الشافعي، وأورتيجا، والألبوم كله من توزيع زوجها مطرب المهرجانات أوكا الذي قال إنه حريص على عودة زوجته للغناء بشكل مختلف.