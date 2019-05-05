ساندي تشعل حفل الربيع في نادي بتروسبورت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية ساندي حفل عيد الربيع داخل نادي بتروسبورت، وذلك بحضور عدد كبير من أعضا النادي وأسرهم.

الفنانة المصرية أشعلت الحفل بعدد كبير من أجمل أغانيها منها: أغنية “حلوة جدا”، وأغنية “حب واياك”، وأغنية “روحو قولوله”، بالإضافة إلى أغنية “شو حلو” لزياد برجي، وأغنية “٣ دقات” لأبو.

والحفل من تنظيم ياسر الحريري “أمازون”، وإضاءة وليد الحريري وصوت أشرف جاكسون.

وكانت ساندي قد أحيت مؤخراحفل غنائي كبير بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بنادي مدينتي، بحضور عدد كبير من أعضائه وأسرهم.

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ويعد هذا الحفل هو الأول للفنانة المصرية بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد “راين”، وذلك بعد زيجة استمرت لأقل من عامين.

وكانت ساندي قد أعلنت في شهر مارس الماضي طلاقها من زوجها حازم كتانة، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم راغدة شلهوب، حيث وصفته بأنه زوجها السابق، والطلاق تم بعد عامين من الزواج.

وعن سبب انفصالهما، قالت إنهما كانا غير متفاهمين، مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر أنها مضغوطة، وأحيانا كان زوجها يدعمها في عملها، وأحيانا أخرى لا يفعل ذلك، فكانت لا تفهم إن كان يريدها أن تكمل في عملها أم لا.

المطربة الشابة أكدت أنها فضلت أن يتم الطلاق قبل أن يكبر ابنها ويعتاد على وجود والده في المنزل ويتألم، وفضلت أن تصبح هي وطليقها مجرد صديقين.