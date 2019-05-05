متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة السورية شكران مرتجى رسالة إلى زملائها في الوسط الفني السوري، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحملت رسالة شكران في طياتها الكثير من الحب والأمنيات بالنجاح لكل من تعب خلال الأشهر الماضية في التحضير للسباق الدرامي والأعمال الفنية.

وكتبت شكران مرتجى في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “كل التوفيق والنجاح لدرامتنا السورية ونجومنا ونجماتنا زملائي الغاليين أينما وجدوا ولكل النجوم العرب بوركت جهودكم وليكن التميز حصادكم”.

الجدير ذكره أن شكران مرتجى تشارك في العديد من الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان ومن بينها: “ترجمان الأشواق”، “مسافة أمان”، “باب الحارة ج 10″، “بقعة ضوء 14″، “سلاسل ذهب”، بالإضافة إلى برنامج مسابقات مع الفنان سيف الدين سبيعي بعنوان “سيف وشكران والملايين برمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من شكران مرتجى إلى نجوم الدراما في سوريا.. ماذا قالت لهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.