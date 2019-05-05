النجمات قبل ميت غالا 2019.. ليدي غاغا بـ"البايكر" وبيلا حديد "مُنعشة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت النجمات العالميّات بالتّحضير لحفل "ميت غالا" لهذا العام، الذي يُصادف التاسع من شهر مايو الجاري، ويُقامُ عادةً في متحف كوزموبوليتان للفن بولاية نيويورك الأمريكية.

وفي عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، رصدت عدسات الباباراتزي النّجمة العالمية المُثيرة للجدل ليدي غاغا وهي في طريقها إلى فُندق Pierre، من أجل تجربة مقاسات الإطلالة التي سترتديها في تلك الليلة التي تُعتبر الأهم في عالم الموضة.

وظهرت غاغا بستايل راكبي الدّراجات النارية "بايكرز" بسُترة جلدية سوداء نسقت أسفلها "تي شيرت" أصفر "فينتاج"، وأكملت إطلالتها بارتداء بنطلون جينز مُمزّق وحذاء أسود جلدي برقبة عالية، بينما وضعت على عينيها نظارات شمسية خلال الليل.

ومشت عارضة الأزياء العالمية من أصولٍ فلسطينية بيلا حديد على خُطى غاغا، وقامت هي الأخرى باختبار الإطلالة التي سترتديها في حفل ميت غالا يوم السّبت الماضي، فارتدت حينها إطلالة بيضاء مُنعشة تألّفت من كروب توب أبيض نسقت فوقه جاكيتًا مُطابقًا.

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وأتمّت حديد إطلالتها الرّبيعية بارتداء بنطلون أبيض بنقشة أوراق الصّحف من علامة Miaou، بلغ سعره 300 دولار، وانتعلت في قدميها بوطًا جلديًا أسود من Doc Marten.

يذكر أنّه لن تكون ليدي غاغا ضيفة عادية في سهرة ميت غالا المُقبلة، بل ستكون على كراسي مُستضيفات الحفل إلى جانب كُل من هاري ستايلز، وسيرينا ويليامز، وأنّا وينتور، والمُدير الإبداعي لعلامة غوتشي أليساندرو ميشيل.