"الأبيض والأسود" يتصدران أسبوع المُوضة في باريس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل هناك أي شيء أكثر كلاسيكية من زي بالأبيض والأسود؟، فهذان الظلان يكملان بعضهما البعض بشكل جميل، وتجلى ذلك ضمن ستايل الشارع خلال أسبوع الموضة في باريس.

فقد شهد هذا الأسبوع ظهور العديد من النجمات بهذا المزيج داخل وخارج السجادة الحمراء، حيث تألقت إيل فانينغ بفستان أبيض من ألكساندر ماكوين، يمتاز بصورة ظلية مستوحاة من فستان البراري ونسقته مع حزام أسود عريض وزوج من أحذية الكعب المدبب بحزام الكاحل.

كما جمعت النجمة إيلا بالينسكا بين نمط The Matrix وفتاة المدرسة في معطف ترانش مصنوع بالكامل من الجلد الأسود، وبنطلون واسع من الجلد وقميص أبيض كلاسيكي.

أما كيليلا، فقد ارتدت مظهرًا منظمًا يشتمل على قميص أبيض بأزرار أمامية يظهر أسفل معطف ترانش أسود، واختارت فريدا بينتو زيًا كلاسيكيًا مكونًا من فستان طويل أسود من "Cinq Sept Sept" تميز بأكمام بيضاء منتفخة وأتى بأكتاف عارية.