ميغان وهاري يخططان لشراء منزل لهما بهذا المكان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يترقب البريطانيون ومحبو العائلة الملكية في بريطانيا حول العالم إعلان خبر ولادة ميغان ماركل دوقة ساسكس، مولودها المنتظر، يبدو أنها تفكر وزوجها هاري، في التحضير لحياتهما خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا عقب وضعها طفلها.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم أنها علمت من مصادر مقربة من الزوجين، أنهما يريدان شراء منزل لهما في ولاية كاليفورنيا بعد قدوم المولود الملكي.

وأوردت الصحيفة عن أصدقاء مقربين من نجمة هوليوود السابقة قولهم إنها تبحث الآن عن منزل يكون قريباً من المكان الذي نشأت وترعرعت فيه بلوس أنجلوس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ميغان تود شراء هذا المنزل ليكون بمثابة الملاذ الذي يمكنها الذهاب إليه لتتوارى فيه عن الأنظار هي وعائلتها الجديدة ولتكون قريبة من والدتها، دوريا راغلاند.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله "تود ميغان بالتأكيد شراء منزل في لوس أنجلوس، فهي تحب المدينة ونمط الحياة والأجواء المناخية هناك، فهي في الأخير فتاة كاليفورنية ويسهل عليها العيش هناك بشكل كبير، وهوليوود متوطدة بداخلها، وأعتقد أن كاليفورنيا هي المكان الذي تود أن تعيش فيه، فصحيح أنها دوقة في المملكة المتحدة، لكنها قد تكون ملكة في لوس أنجلوس".