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الان تتابع “صحافيون” يحتفي بتعيين “الروساء” متحدثا لهيئة الطيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
احتفى “صحافيون” مساء أمس (السبت)، بتعيين الزميل إبراهيم بن عبد الله الروساء، متحدثا رسميا للهيئة العامة للطيران المدني.
وهنأ أعضاء الملتقى الزميل حميد العنزي، على هامش الاحتفال، بمناسبة تخرج ابنه سلمان من جامعة الامام محمد بن سعود.
حضر الاحتفال عدد من كبير من الزملاء الصحافيين الذين قدموا التهاني والتبريكات بالمناسبتين.
يذكر أن إبراهيم الروساء من الكفاءات المتميزة في مجال الإعلام وله خبرة ممتدة لأكثر من 18 سنة في حقل الصحافة.
عمل الرؤساء أستاذا في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومديرا سابقا لإدارة الإعلام الإلكتروني بوكالة الأنباء السعودية ومقدما للعديد من البرامج الإذاعية والتلفازية، ومدربا معتمدا في مجال الإعلام الرقمي وله العديد من المؤلفات في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
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