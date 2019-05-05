شارة مسلسل "حدوتة مرة" هدية أنغام لغادة عبدالرازق

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أهدت الفنانة أنغام شارة مسلسل "حدوتة مرة" لبطلته الفنانة غادة عبد الرازق، حيث لم تتقاضى أجراً مقابل وضع صوتها على الاغنية الجديدة التي أشرف على تنفيذها وتوزيعها موسيقياً زوجها أحمد إبراهيم. فيما كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها وليد سعد.

والتقت غادة مع أنغام بالتزامن مع الانتهاء من تسجيل الشارة، حيث حرصت على شكرها على تنفيذ الاغنية التي سيتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تستمر فيه الممثلة المصرية بتصوير دورها في المسلسل حتى الايام الاخيرة من رمضان، خاصة وان ما جرى انجازه حتى الآن يصل لنحو نصف حلقات العمل.

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