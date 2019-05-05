ظهور خاص لسوزان نجم الدين في "كلبش3"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تظهر الفنانة السورية سوزان نجم الدين بشكل خاص في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" والذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية للعرض في رمضان.

وجاء انضمامها قبل أيام قليلة للعمل الذي انطلق تصويره نهاية العام الماضي، ويجري بشكل مكثف لغاية الآن، وسيستمر حتى منتصف رمضان.

وتطل نجم الدين في رمضان من خلال مسلسل "إابن اصول" كذلك، حيث تشارك في بطولة العمل مع حمادة هلال. والعملين من إنتاج شركة سينرجي.



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