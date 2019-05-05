أصالة: أنغام خرابة بيوت وعلاقتي بها لن تعود

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: فتحت الفنانة أصالة النار على صديقتها السابقة الفنانة أنغام خلال إستضافتها في برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، بعدما وصفت زواج زميلتها من الموزع أحمد إبراهيم، وهو الزوج السابق لإبنة شقيقة زوجها طارق العريان بأنه "خراب بيوت". مؤكدة على أن علاقتها مع أنغام لن تعود مثلما كانت حتى لو اعتذرت، لأن ما حدث لا يبرر بإعتذار.

وقالت أصالة أن العتاب واللوم يرهقها وهي لم تقم بعتابها وإكتفت بعمل "Block" لها على وسائل التواصل الإجتماعي، ومن حياتها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في الحديث كثيراً بهذا الموضوع، لكنها تشعر بالندم على إعطائها إهتماماً زائداً خلال فترة صداقتهما.

وعلقت المغنية السورية على عدم ذكر إسم أنغام لها كصديقة مقربة منها في برنامج "تخاريف" عندما سؤلت عن الصديقة المقربة التي تتمنى ان تتواجد معها على متن ميكروباص حياتها، ولم تذكرها بالرغم من انهن كن أشبه بالشقيقات بالقول: "انا مش باتنسي" أي أنا لا أنسى، مؤكدة على انها تندم أحيانا على اشياء تقوم بها بعد فترة معتبرة نفسها مندفعة سواء في الحب أو الزعل.

وانتقدت أصالة الفنان زياد الرحباني ووصفته بالشخص المستهتر والفوضوي، وهي لا تحب هذه النوعية من الشخصيات مشيرة إلى انه يستقوى بوالدته السيدة فيروز قائلاً "هي ام لنا جميعا وليست أم له وحده".

وعن علاقتها مع نجل زوجها طارق العريان من زواجه السابق، قالت الفنانة السورية انها عادية ليست جيدة وليست سيئة، مشيرة إلى أن علاقة شام ابنتها مع طارق اشبه بعلاقة الصداقة بينما مع ابنها خالد اشبه بعلاقة الاب بإبنه نظراً لأن خالد عند زواجها من طارق كان يبلغ من العمر 7 سنوات تقريباً.

وكشفت أصالة عن إعتذارها عن تقديم أغنية "الناس العزاز" التي قدمتها الفنانة نوال الزغبي كشارة لمسلسل "لأعلى سعر" مشيرة إلى أنها إعتبرت هذه الأغنية بمثابة إهانة لأسرتها التي تعتبرها شئ مقدس ولا تستطع ان تقوم بتوجيه الشتائم لهم.

وأكدت على انها تشعر بالخجل عندما تقوم بتقديم اغنية "كبرتك على سيدك" وتشعر بالندم في موافقتها على تقديمها من الاساس لافتة إلى أنها لا تحب هذه النوعية من الكلمات في الاغاني.

