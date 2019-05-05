الإعلان الدعائي لـ "رامز في الشلال" يتخطى حاجز "المليون مشاهدة"

نشر الفنان المصري رامز جلال، الإعلان الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الخاص به الذي يحمل اسم "رامز في الشلال" وسيعرض خلال شهر رمضان القادم.

وعلق رامز عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قائلًا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب".

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ومن ضحايا المقلب الذين ظهروا في الإعلان الدعائي "فيفي عبده، أحمد فتحي، أحمد رزق، شهيرة، سلوى خطاب، شيماء سيف، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات".

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وتخطى الفيديو الدعائي الذي نشرته قناة "إم بي سي مصر" على قناتها فى موقع "يوتيوب" حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، الأمر الذي يلوح باكتساح رامز مثل كل عام لبرامج المقالب المعروضة خلال شهر رمضان.

يُذكر أنَّ رامز قدم على مدار الـ8 سنوات الماضية عدة برامج مقالب اكتسحت وحققت نجاحًا باهرًا رغم كم الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري أثناء برامجه السابقة.

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