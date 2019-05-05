شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. بوستر فرعونى لمسلسل "الواد سيد الشحات" قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم أحمد فهمى، بوستر جديد ورابع لمسلسله "الواد سيد الشحات" الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة DMC فى شهر رمضان هذا العام، وظهر الأبطال الثلاثة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" بالزى الفرعونى خاصة وأنهم يقدمون حلقتين يعودون فيهما الى زمن الفراعنة خلال الأحداث.



الواد سيد الشحات

المسلسل يجمع أحمد فهمى بخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى ويشاركهما البطولة نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن "توتا"، من أخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر فى حلقاته عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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وتدور أحداث "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.











