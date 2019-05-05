شكرا لقرائتكم خبر عن الحارة المصرية فى دراما رمضان تعكس روح المجتمع وشهامة وجدعنة سكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الدراما المصرية على مدار تاريخها العديد من الأعمال التي تعمقت في شكل ومضمون الحارة الشعبية، وناقشت مشاكلها وهمومها وأظهرت جدعنة وشهامة سكان الحارات الشعبية في مصر والعلاقات الوطيدة والمتشابكة في ذلك المجتمع بداية من كتابات أديبنا الكبير نجيب محفوظ في الثلاثية "قصر الشوق والسكرية وبين القصرين"، ومرورا بما كتبه السيناريست الكبير أسامة انور عكاشة من مسلسلات مثل "ليالي الحلمية والشهد والدموع"، وخلال السباق الرمضاني سيقدم لنا صناع الدراما صورا مختلفة للحارة الشعبية المصرية عام 2019 وما قبلها بسنوات .

تستأثر الحارة علي نصيب كبير من المسلسلات، فهناك أكثر من عمل يتناول ويتعمق في قلب الحارة وأعمال أخري تلمح أو تمر مرورا سريعا من خلال عدة مشاهد، ويأتي مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" للمخرج أحمد صالح علي رأس قائمة الأعمال التي تتعمق في الحارة المصرية وتظهر لنا طابعها المميز وغير الموجود في أي مكان في العالم، فأحداث العمل تدور في حي "السبتية" وهو أحد أشهر الاحياء القديمة وتم تصوير مشاهد كثيرة من العمل في " حي السبتية " وداخل شوارعه الرئيسية وحواريه العتيقة، ويجسد النجم مصطفي شعبان شخصية تاجر كبير، يتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، حيث يخسر أمواله وأولاده وتدور الأحداث فى إطار درامي مثير، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التى تتعرَّض لها الأسرة، لا سيما فى التجارة ومع الأقارب ونري من خلال أحداث المسلسل شكل الحارة المصرية الشعبية في حي السبتية والأحياء المجاورة لها .

والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، ودياب، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله.



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (3)

شكل آخر من أشكال الحارة المصرية نشاهده مع النجمة مي عز الدين في مسلسل " البرنسيسة بيسه " التي تقدم من خلاله شخصيتين من عمق الحارة المصرية بشكل كوميدي ساخر، وهما شخصيتي " بيسه " و" سكسكه " ونشاهد تفاصيل كثيرة عن العلاقات داخل الحارة بأجوائها الشعبية وعوالمها البسيطة على مستويات مختلفة وبطرقٍ متعددة تبعًا لأجواء وأحداث المسلسل، ونري من خلال هذا العمل الفرح في الحارة المصرية والزفة في الشارع المصري بعيدا عن القاعات الفخمة وأفراح الأغنياء ويتناول أيضا مشاكل التعليم في محور آخر مهم من محاوره .

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين وبوسي ومحمد أنور وحجاج عبد العظيم وأحمد حلاوة وحسام داغر وسيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد، والإنتاج لشركة "سينرجى" .



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (9)

مسلسلات أخري في السباق الرمضاني تتناول شكل الحارة المصرية من خلال بعض الأحداث ولكنها لا تتعمق في تفاصيلها أو لا تمنحها مساحة كبيرة ومن تلك المسلسلات مسلسل "ابن اصول" للنجم حمادة هلال فليس موضوعه الأساسي هو الحارة الشعبية لكنه يتعرض في جزء كبير من أحداثه للحارة الشعبية في احياء وسط القاهرة التاريخية، وظهر النجم حمادة هلال خلال الاعلان الرسمي للمسلسل مع الفنانين أحمد حلاوة وحمزة العيلي وهو داخل حارة شعبية وسوق شعبي.

ومسلسل النجم حمادو هلال " ابن أصول " تأليف أحمد محمود أبوزيد وإنتاج تامر مرسي وإخراج محمد بكير وبطولة آيتن عامر ورانيا منصور وسوزان نجم الدين وحمزة العيلي وعماد رشاد .

مسلسل النجم محمد رمضان " زلزال " يقدم شكلا آخر من أشكال الحارة المصرية ربما يكون بعيدا عن القاهرة بأحيائها العتيقة ولكنها الحارة الشعبية الريفية في أحد ضواحي مدينة الجيزة " مركز العياط " ويقدم المسلسل العادات والتقاليد للحارة المصرية الريفية أو شبه الريفية في فترة التسعينات التي تعرضت فيه مصر لزلزال عام 1992 وتوابعه التي هزت مصر وقتها .



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (2)

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ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دور شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

وتدور أحداث المسلسل أيضا حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين،و منى عبد الغنى،و هنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان،و آية هلالى، وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (7)

وكذلك مسلسل النجمة ياسمين صبري "حكايتي" وهو مسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا ، هذه الظروف تجعل أي إنسان يتعرض للإحباط ويفشل فالمسلسل يعرض هل تستطيع هذه الفتاة أن تتجاوز كل هذه المشكلات أم العكس ونري مشاهد فيها الحارة المصرية ايضا والنسيج المجتمعي المصري الجديد.

ومسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر .

النجم محمد أمام برغم أن مسلسله يصنف أكشن إلا انه يتعرض أيضا لجانبا من جوانب الحارة المصرية ويقدم أنماط وشخصيات من نسيجها ظهر جزء كبير منه في الإعلان التشويقي للمسلسل الذي تدور أحداثه العمل حول شاب يمتلك قدرات خارقة ويعيش في حي شعبي فيسحب سيارة كبيرة بيده، ويثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، ويأكل الزجاج ببراعة وينتقل من طبقة لطبقة أخري بفضل قدراته ومواهبه .



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (8)

مسلسل هوجان بطولة محمد عادل إمام، وكريم محمود عبد العزيز، روياض الخولي، وأسماء أبو اليزيد، وعمر مصطفى متولي، وصلاح عبد الله، وهاجر أحمد، وعبير صبري، وميرنا نور الدين، وأوس أوس، ومحمد أبو النجا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل .



الحارة الشعبية في مسلسلات رمضان (6)

شكل ومضمون الحارة المصرية الأصيلة كنا نفتقدها كثيرا في الدراما المصرية منذ فترة كبيرة بعد أن كانت «الحارة الشعبية» مصدرًا هامًا ومعينًا أساسيًا يعتمد عليه كبار كتّاب الدراما في مصر والعالم العربي وفي تاريخ الدراما المصرية كان هناك شكل للحارة المصرية قدم من خلال عدة أعمال مختلفة اختار كل عمل منها جانبا فمثلا مسلسل "حديث الصباح والمساء" لنجيب محفوظ والذي كتب السيناريو والحوار له محسن زايد تناول من خلاله تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى والاقتصادى من خلال الحارة المصرية وطقوس البيت المصري.

وتناول أيضا أسامة أنور عكاشة فى مسلسله "أرابيسك" الصراع بين الحديث والقديم من خلال شخصية حارة يقطنها "حسن أرابيسك" والذى يمتلك ورشة لصناعة الإرابيسك وإلقاء الضوء على شهامة وجدعنة أهل الحارة وقدم اسامة انور عكاشة ايضا "الشهد والدموع" ليوسف شعبان وعفاف شعيب إخراج إسماعيل عبد الحافظ وشاهدنا خلاله شكل أهل الحارة قبل وبعد ثورة يوليو وما حدث فى ذلك الوقت من انكسارات وانتصارات وكذلك في "ليالى الحلمية" الذي تعمق في حي من أشهر أحياء القاهرة وهو حي الحلمية بما يحتويه من قصص وحكايات لشخصيات ارتبطت مع وجدان المشاهد العربي .