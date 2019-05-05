شكرا لقرائتكم خبر عن "زينة" لـ"مى عز الدين" عن "البرنسيسة بيسة": وربنا لتكسرى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة زينة رضا صديقتها المقربة مى عز الدين على مسلسل" البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان، وقالت زينة على حسابها الخاص انستجرام: " مين الولية دي يا مى .. مبروك يا حبيبتي وربنا لتكسري الدنيا بإذن الله، ومبروك لكل الكرو وكاست المسلسل كله والنجمة القمر بوسى، ومبروك للعسل السكر محمد أنور.. يارب بإذن الله أنجح مسلسل يا روحى وده أكيد على قد تعبك ومجهودك الرهيب.. ممكن طنط سكسكة تيجى تفطر معانا يوم أنا محتجاها فى حياتى جدا، كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبى" .

حصدت مى بداية نجاح مسلسلها من خلال البرومو الذى تم طرحه منذ أيام والذى نال إعجاب الكثيرين ممن عبروا عن انتظارهم الشديد لحلقات المسلسل.

وشارك فى العمل نجم مسرح مصر محمد أنور، أمير المصرى، إيمان السيد، بوسى، حجاج عبدالعظيم وآخرون، المسلسل من إنتاج سينرجى، تأليف: فاروق هشام وإخراج: أكرم فايد.



Advertisements

زينة