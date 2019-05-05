شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية خلال شهر رمضان على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض خلال شهر رمضان وبداية من اليوم الخامس من مايو 6 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، فعلى خشبة المسرح القومي تستأنف فرقة المسرح القومى وبداية من يوم 11 رمضان الموافق 16 مايو مسرحية "يعيش أهل بلدي" ويستمر عرضها حتى نهاية الشهر الكريم، العرض من بطولة أحمد سلامة، إنتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور و أزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف و أشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

أما فرقة المسرح الحديث فتقدم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" و ذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية ولمدة 10 أيام بداية من 12 رمضان الموافق17 مايو، والعرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبد الحى، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، هشام على، المطربة أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية .

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة العرض المسرحي " كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، ماهر محمود و علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي و مجموعة من المنشدين، ومن إخراج ماهر محمود، وذلك من يوم 10 رمضان الموافق 15 مايو على مسرح الطليعة بالعتبة.

وتقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي" ترنيمة الفلاح الفصيح " علي مسرح العائم الصغير بالمنيل ابتداء من يوم 5 رمضان الموافق 10 مايو و لمدة أسبوعين، العرض من بطولة هاني عبد الناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، تأليف وأشعار محمد حمد ، إخراج

سعيد سليمان.

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أما للأطفال فيقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة" خلال شهر رمضان فى عدة أماكن منها ساحة الهناجر بالأوبرا ، ابتداء من 6 رمضان الموافق 11مايو ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات " هل هلالك" ، وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو و لمدة أسبوع وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، كما يقدم العرض أيام 6،7،15،16،17 رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يذكر ان "الليلة الكبيرة " من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.

أما فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتشارك بعرض " ست الدنيا" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو و لمدة 9 أيام ، بالإضافة إلى تقديم ورشة رسم للأطفال، ليقدم العرض بعدها على مسرح الحديقة الدولية بالإضافة إلى عروض الأراجوز حتى نهاية الشهر الكريم، "ست الدنيا" تأليف و أشعار بلال امام،بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.