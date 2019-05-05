شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Avengers: Endgame تقترب من 2 مليار دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام مارفل Avengers: Endgame إيرادات وصلت إلى مليار و 785 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يقارب من 2 مليار دولار.
تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.
واستطاع الجزء الماضي من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
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