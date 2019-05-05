شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم يغنون تترات مسلسلاتهم فى رمضان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وينطلق عرض عدد كبير من المسلسلات على عدة قنوات أبرزها قناة الحياة وON وdmc وcbc، ويبدو أن المنافسة لم تقتصر فقط على التمثيل، خاصة تفضيل بعض أبطال هذه المسلسلات غناء تترات مسلسلاتهم وعدم الاستعانة بمطرب من أجل غنائه، ومن خلال هذا التقرير نكشف أبرز هذه النجوم.

عمرو سعد

سجل الفنان عمرو سعد، أغنية "سيبها على الله" والتى ستكون تتر مسلسله الجديد "بركة"، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركه فى البطولة، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، هالة صدقى، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، هنادي مهنا، رنا رئيس، إنعام سالوسة.



مسلسل بركة

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حمادة هلال

كشف أيضا الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة تحمل اسم "الناس الحلوة" كلمات وألحان عزيز الشافعى، والتى ستكون مخصصة لتتر مسلسله الجديد "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، ويشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة.



مسلسل ابن اصول

دنيا سمير غانم

تغنى أيضا الفنانة دنيا سمير غانم أغنية تتر مسلسلها الجديد "بدل الحدوته 3"، وليست هذه المرة الاولى لها حيث سبق وغنت تترات مسلسلاتها السابقة، "بدل الحدوتة 3"، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى، ويشارك فى البطولة، سميرغانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبه.



مسلسل بدل الحدوتة 3

مى عز الدين

انتهت ايضا الفنانة مى عز الدين، من غناء تتر مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركها فى البطولة، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.