منة جلال: "ربنا كتبلي عمر جديد ونجاني من الموت أنا وأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة منة جلال، إنها نجت من الموت هي ووالدتها الفنانة سعيدة جلال، أثناء تواجدهما في منطقة العجوزة، بعد تعرضهما لموقف وصفته بالغريب.
وكتبت منة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "فعلا كلمة ربنا كتبلي عمر جديد حقيقة، موقف غريب جدًا داخلة مرور العجوزة وبركن العربية و داخلة باب المرور تقوم عربية نص نقل واقعة من فوق الكوبري على مكان الفحص".
وتابعت "ناس ماتت وظباط اتعورت وعربيات باظت كان بيني وبين الموت أنا وأمي لحظات".
جدير بالذكر أن منة جلال تنتظر عرض فيلمها "الهجّام"، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد عبدالله محمود، محسن منصور، وعمر الشناوي.
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