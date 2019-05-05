خاص| نجل محمد أبو الوفا يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد إسلام أبو الوفا، نجل الفنان محمد أبو الوفا، أن حالة والده الصحية بدأت في التحسن والاستقرار، بعدما عانى خلال الأيام الماضية من بعض المتاعب، موضحًا أنه مازال يتواجد في العناية المركزة، بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم .

وقال إسلام في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأت حالة الوالد في التحسن بحمد الله منذ مساء أمس، بعدما عانى خلال الأيام الماضية من متاعب بالصدر والتنفس، لكنه مع الرعاية المكثفة التي وجدها بدأ يدخل مرحلة الاستقرار والتحسن".

وأضاف: "بالفعل تواصل معنا مسئولو نقابة المهن التمثيلية، بتوجيه من النقيب د.أشرف زكي في متابعة الحالة الصحية لوالدي مع الأطباء، وأكدوا استعدادهم لتوفير كل ما تحتاجه الحالة من مساعدة".

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ويخضع الفنان محمد أبو الوفا للمتابعة في العناية المركزة لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، منذ حوالى أسبوعين إثر معاناته من ألم حاد في الصدر.

كان الفنان عمرو سعد طلب من الجمهور الدعاء للفنان محمد أبو الوفا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر عمرو صورة للفنان محمد أبو الوفا، معلقًا "دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكي على الاهتمام والدعم".

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".