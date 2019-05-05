البيت الفني للمسرح يستقبل "رمضان" بـ6 عروض في القاهرة والإسكندرية‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسارح الدولة تستقبل شهر رمضان الكريم هذا العام بـ6 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، وذلك على الرغم من مواكبة الشهر الكريم لامتحانات نهاية العام، إذ حرص البيت الفني على تنوع العروض المقدمة ليحافظ على الإقبال الجماهيري الذي تشهده العروض كل عام في شهر رمضان، وتبدأ أول العروض يوم 5 رمضان الموافق 10 مايو الجاري وحتى نهاية الشهر الكريم.

على خشبة المسرح القومي، تقدم فرقة المسرح القومي ابتداءً من 11 رمضان الموافق 16 مايو عرض "يعيش أهل بلدي"، ويستمر حتى نهاية الشهر الكريم، العرض بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجي، موسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحي السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

أما فرقة المسرح الحديث فتقدم العرض المسرحي "قواعد العشق 40"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ولمدة عشرة أيام ابتداءً من 12 رمضان الموافق17 مايو، العرض مأخوذ عن رواية "قواعد العشق 40" للكاتبة آليف شافاق، ومصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيري الفخراني، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبدالحي، محمد عبدالرشيد، إيهاب بكير، هشام علي، المطربة أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، إخراج عادل حسان.

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة العرض المسرحي "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، ماهر محمود وعلاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي ومجموعة من المنشدين، ومن إخراج ماهر محمود، وذلك من يوم 10 رمضان الموافق 15 مايو على مسرح الطليعة بالعتبة.

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وتقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي"ترنيمة الفلاح الفصيح" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداءً من يوم 5 رمضان الموافق 10 مايو ولمدة أسبوعين، العرض من بطولة هاني عبدالناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

وللأطفال يقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" خلال شهر رمضان في عدة أماكن، منها: ساحة الهناجر بالأوبرا، ابتداءً من 6 رمضان الموافق 11 مايو ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك"، وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداءً من 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ،كما يقدم العرض أيام 6،7،15،16،17 رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يُذكر أن "الليلة الكبيرة" من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتشارك بعرض "ست الدنيا" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب ابتداءً من 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة 9 أيام، بالإضافة إلى تقديم ورشة رسم للأطفال، ليقدم العرض بعدها على مسرح الحديقة الدولية بالإضافة إلى عروض الأراجوز حتى نهاية الشهر الكريم.

"ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم وتدريب ميدو آدم.