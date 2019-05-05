صور| أحمد زاهر يشيد بـ"الملك لير" ويشكر فريق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد الفنان أحمد زاهر بالعرض المسرحي "الملك لير"، الذي يُعرض على مسرح "كايرو شو"، موجهًا الشكر لكل فريق عمل المسرحية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "زاهر" صورًا له خلال حضوره عرض المسرحية، وكتب: "استمتعت جدًا وأنا بتفرج على العرض المحترم الملك لير في كايرو شو، بجد عرض رائع ومحترم وشيك وراقي بجد أنا فخور ان فيه عرض زي ده في مصر شيء مشرف بجد".

وأضاف: "شكرًا مجدي الهواري على هذا العرض الرائع وعلى إحياء المسرح من جديد وعلى كل هذا الرقي، وشكرا لكل من شارك في هذا العمل العظيم شكرا د.يحيي الفخراني، أستاذ فاروق الفيشاوي، نضال الشافعي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، محمد فهيم، ناصر سيف، أيمن الشيوي".

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وتابع: "حتى الممثلين الصغيرين والموسيقى والألحان والاستعراضات كل حاجة في العرض كانت عظيمة، وشكرا جدا للمخرج المتميز تامر كرم برافو".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.