في حالة حرجة.. عمرو سعد يطلب من الجمهور الدعاء لمحمد أبو الوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طلب الفنان عمرو سعد من الجمهور الدعاء للفنان محمد أبو الوفا، بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلى العناية المركزة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر عمرو صورة للفنان محمد أبو الوفا، معلقًا "دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكي على الاهتمام والدعم".

جدير بالذكر أن أبو الوفا يعاني من التهاب شديد في الصدر، وانتشرت له صورة من على سرير المرض، على موقع "فيسبوك"، ودعا له الجمهور بالشفاء العاجل.

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".