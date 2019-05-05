رمضان وتامر حسني وأيتن.. فنانون أطلقوا أسماءهم وأسماء أعمالهم على أولادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أطلقت الفنانة المغربية جنات اسمها نفسه على ابنتها التي أنجبتها، أمس، وهي ليست الفنانة الأولى، فقد سبقها فنانون كثيرون أطلقوا على أبنائهم أسماءهم أو أسماء شخصيات قدموها أو أسماء أعمال.

الفنان تامر عاشور أطلق على ابنته اسم أيام، وهو اسم ألبومه الأخير، الذي طرحه الشهر الماضي.

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فلديها بنت اسمها ياسمين، من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

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"كنز" هو الاسم الذي اختاره الفنان محمد رمضان لابنته، التي تزامن مولدها مع تصوير دوره في فيلم الكنز.

أما المطرب تامر حسني، فقد أطلق اسم آدم على ابنه الثالث، الذي رزق به العام الماضي، وهو اسم الشخصية التي قدمها في مسلسل حمل الاسم نفسه في عام 2011.

المطربة نيكول سابا بعد زواجها من الفنان يوسف الخال أطلقت اسمها "نيكول" على مولودتها أيضا.

الأمر نفسه مع الفنانة أيتن عامر التي أطلقت على ابنتها من مدير التصوير محمد عز العرب، اسم أيتن، ولكن السبب الرئيس وراء ذلك، أن اسمها الحقيقي سمر.