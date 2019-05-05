ليدي غاغا تُثير الجدل مجددًا بعد غياب شهرين.. وتتباهى بشعر ساقيها!

عادت النجمة العالمية ليدي غاغا لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع لحوالي شهرين، وقامت بنشر صورتين لها عبر تطبيق “إنستغرام” خلال تواجدها على متن إحدى الطائرات الخاصة للمشاركة في حفل الـ”ميت غالا” 2019 ، ظهرت غاغا بإطلالة اعتمدت فيها أسلوب “الجرونج” الصيفي، بفستان أخضر من المصمم الأمريكي مارك جاكوبس، وحذاء “Dr. Martens” ، وتباهت غاغا بمنحنياتها الأنثوية ، حيث علّقت على الصورتين: “لم أحلق شعر ساقي منذ 4 أيام وأتمنى أن يكتمل المظهر”.

يُذكر أن غاغا من النجمات اللواتي يتميزن بأزيائهن، حيث تخطف دومًا الأنظار بملابسها، وتثير الجدل بالعديد من إطلالاتها.